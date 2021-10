Mezza maratona e 5km dei Viali: tornano gli appuntamenti con la grande atletica

Si corre domenica la mezza maratona “Città di Vercelli e 5000 dei viali”: dopo sette anni torna una podistica di richiamo in città. A organizzare la gara sono Asd Atletica Vercelli 78 in collaborazione con il Comune che affiancano, alla manifestazione competitiva, una 5 Km non competitiva e aperta a tutti.

«Questa iniziativa è pensata per gli atleti e per la città - spiega l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, illustrando l'appuntamento -. In più avremo come apripista d’eccezione, la ciclista Samantha Profumo».

L’appuntamento è domenica 24 ottobre, con partenza della mezza maratona per le ore 9.30 e, alle 9.45, della 5000 dei viali. Il termine per le iscrizioni alle gare competitive è il 21 ottobre, al costo di 22 euro per la mezza maratona, per la 5000 dei viali è di 9 euro e si potrà fare scrivendo a sigma.piemonte@fidal.it. Per informazioni vc0004@fidal.it o contattare il numero 392/5329556 (Piero Volpiano).

La 5 Km non competitiva, partirà dopo la 5000: in questo caso l'iscrizione potrà essere fatta il giorno della gara in piazza Cavour per un costo di 5 euro.

«La mezza maratona e il percorso di 5 Km dei viali sono percorsi inseriti nel calendario della Fidal e sono certificati – spiega il presidente di Atletica 78, Piero Volpiano - dunque i tempi ottenuti dagli atleti sono ufficiali. Per noi sarà una sorta di numero zero della manifestazione: l'obiettivo è farla crescere nel corso degli anni».

Un progetto condiviso anche dalla presidente regionale della Federazione Italiana Atletica Leggera, Clelia Zola: «Quando si lavora in sinergia è più facile ottenere il successo. A Vercelli stiamo lavorando molto bene, il prossimo traguardo sarà in primavera, con la nuova pista di atletica leggera, indispensabile per questo territorio».

Marzio Dan, tra gli organizzatori, ribadisce la risonanza che un evento del genere può avere per la città: il villaggio gara sarà in piazza Cavour «e speriamo che si crei movimento e interesse intorno alla manifestazione, con ricadute anche per i negozi della città».

La manifestazione chiude una stagione che, in primavera, era stata aperta da un altro evento di successo, la Gran Fondo Mangia e Bevi: «Un segno che la città vuole puntare sullo sport come elemento di crescita e sviluppo del territorio», chiosa l'assessore Sabatino, ricordando come all'appuntamento abbiano dato il proprio appoggio il Coni, con la delegata Laura Musazzo, e, dal punto di vista operativo, l’Unione Italiana Sport, rappresentata da Domenico Amato e le due associazioni che faranno assistenza al percorso, l’Associazione Nazionale Alpini, presieduta da Piero Medri e rappresentata in conferenza dal vice-presidente Flavio Negro, e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Vercelli, presieduta da Dario Colangelo.