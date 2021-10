Amministrative: rush finale per raggiungere il quorum

Elezioni amministrative: rush finale, nei Comuni di Vercellese e Valsesia in cui c'è una sola lista in corsa, per superare il 40% dei votanti, cifra che sancisce la validità della consultazione e che, dunque, rappresenta un pilastro fondamentale per l'elezione del candidato in corsa (l'altro pilastro è che la lista abbia ottenuto almeno la metà dei voti validi, cosa che, ovviamente si potrà sapere solo lo scrutinio).

Particolarmente delicata la situazione di Prarolo, dove alle 23 aveva votato solo il 32,58% degli aventi diritto: per la validità della consultazione diventa dunque strategica la giornata di lunedì. Tra i centri in cui la corsa è contro il quorum, sono a un soffio dal traguardo, invece BorgoVercelli che alle 23 aveva raggiunto il 37,25% degli aventi diritto e Boccioleto, dove l'affluenza si ferma al 39,08%. Più incerta la situazione di Piode (35,29%)

Ampiamente oltre il 40%, invece, gli altri centri con lista unica: Arborio, Balmuccia, Borgo d'Ale, Postua, Rossa e Vocca, dove i sindaci uscenti sono di fatto a un passo dalla riconferma.

(Cliccando sulla foto le percentuali di tutti i comuni al voto)