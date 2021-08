Gastronomia, giostre e... "La Corrida": Crescentino in festa per la Madonna del Palazzo

Crescentino si appresta a festeggiare la Madonna del Palazzo. Quella che da sempre è considerata la seconda patronale della Città torna ai fasti del passato e presenta anche per il 2021 un ricco programma di proposte enogastronomiche e musicali predisposte dall’amministrazione comunale.

Si partirà venerdì 20 agosto con l’apertura del grande luna-park in piazza Garibaldi, con le attrazioni dello spettacolo viaggiante che saranno operative sino al 24 agosto. Autoscontro, dischi volanti, giostra a catene per i più grandi e poi tante giostre per i più piccoli dalla mini catene alla storica base spaziale di Paperino, banchi di dolciumi, tiri a segno e l’immancabile rotonda con la pesca delle ochette.

Nelle serate di sabato 21 e domenica 22 agosto i ristoratori locali proporranno le loro specialità gastronomiche servite nelle tavolate che verranno allestite all’aperto nelle vie e nelle piazze del centro storico.

Sabato 21 agosto, direttamente da Telecupole, arriverà Sonia De Castelli che, accompagnata dal mitico Cocò, intratterrà il pubblico di piazza Caretto presentendo una selezione delle sue canzoni più belle.

Domenica 22 agosto, alle 11, nel parco del Santuario, solenne funzione religiosa celebrata dal rettore con la partecipazione delle autorità civili e militari. Sarà questo anche il momento in cui la comunità crescentinese saluterà don Edoardo che prossimamente lascerà la guida della parrocchia. In serata ancora appuntamenti enogastronomici proposti all’aperto dai ristoratori locali. Alle 21, poi, spazio alla prima edizione de “La Corrida, il palco sei tu”, uno spettacolo in cui, seguendo il format della storica trasmissione televisiva guidata per anni dall’indimenticato Corrado, cantanti, ballerini, imitatori, barzellettieri, performer si esibiranno sul palco di piazza Caretto per essere giudicati direttamente dal pubblico presente in platea al suono di applausi, campanacci, pentole, coperchi, trombette. Direttore artistico della rumorosissima serata sarà lo showman Fabio Marrulli che, accompagnato dalla sorella Martina, ne sarà anche il conduttore.

Lunedì 23 agosto, giornata della famiglia, alle 17 messa nel parco del Santuario presieduta da don Raffaele Gadek e tradizionale benedizione dei bambini e delle automobili. In serata, dalle 21, nuovo appuntamento musicale in piazza Caretto.

Martedì 24 agosto, ultimo giorno di festeggiamenti. Alle 17 celebrazione religiosa nel parco del Santuario presieduta dall’Arcivescovo di Vercelli, Marco Arnolfo, dedicata a tutti gli operatori sanitari del territorio. Alle 21, in piazza Caretto saranno ospiti, direttamente da Telecupole, Loris Gallo ed Elisabetta Pia “La Riccia” per una serata da trascorrere in allegria tra musica e divertenti gag. Per tutta la durata dei festeggiamenti nei locali del nuovo oratorio al Santuario della Madonna del Palazzo sarà allestito il tradizionale banco di beneficienza. Tutti gli appuntamenti in cartellone saranno organizzati nel rispetto della normativa anti Covid-19.