In piazza anche a Vercelli per protestare conto il Green Pass

L'invito a ritrovarsi in piazza, per protestare contro l'istituzione del Green Pass obbligatorio per una serie di attività viaggia s Facebook, dopo la prima manifestazione di Torino nella serata di giovedì.

E, nell'elenco delle città in cui sono previste proteste entra anche Vercelli. Da venerdì sera, sui social, sta circolando l'invito a ritrovarsi oggi, sabato 24 luglio, alle 17,30, in piazza Cavour, per una manifestazione “contro il passaporto schiavitù, contro gli obblighi vaccinali, contro la truffa Covid, contro la dittatura instaurata, per la libertà.

Non è noto da chi sia partita l'idea della protesta che viene promossa sulla scorta di quanto sta avvenendo in varie città e che sta suscitando - com'è ovvio che sia - molteplici e varie prese di posizione (social, per ora).