Nuovo presidente alla casa di riposo Sant'Anna

È Paolo Moretti il nuovo presidente della Casa di Riposo S.Anna di Borgosesia, nominato dal Consiglio d’Amministrazione insediatosi la scorsa settimana.

Dottore Commercialista, socio fondatore dell’Associazione Agape di Borgosesia e presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Vercelli, Moretti accoglie questa nomina con grande senso di responsabilità: «Il mio obiettivo, e quello di tutto il CdA, è quello di lavorare in continuità con quanto fatto finora – spiega – abbiamo una struttura d’eccellenza, molto apprezzata dall’utenza, ed intendiamo operare per continuare a garantire gli standard qualitativi che caratterizzano l’ospitalità di Sant’Anna».

Vicepresidente è stato nominato Manuel Avoscan, che insieme a Domenico Ginex, Dario Pavanello e Rosanna Salvoldi completa il gruppo degli amministratori: «L’Amministrazione Comunale ha scelto un gruppo con competenze tecniche elevate – aggiunge Moretti – ciascuno metterà a disposizione le proprie conoscenze per gestire al meglio la struttura, non dimenticando mai che l’attenzione all’aspetto umano, indispensabile in un settore come questo: facendo tesoro del consiglio del mio predecessore, ingegner Moretta, sapremo voler bene agli ospiti ed alle famiglie che ce li affidano».

Al presidente arrivano le congratulazioni e gli auguri del sindaco Paolo Tiramani: «Con questo gruppo dirigente siamo in ottime mani – commenta il primo cittadino – l’aumento della popolazione anziana è un trend costante, che ci impone di prepararci al meglio per il futuro: abbiamo progetti in questo senso, come tutti sapete l’ex ospedale diventerà una succursale di Sant’Anna, dunque il nuovo presidente ed il suo gruppo di lavoro avranno un compito molto importante nella gestione di questo importante potenziamento del servizio. Auguro a tutti buon lavoro – conclude Paolo Tiramani - la grande professionalità del dottor Moretti e della sua squadra sono una garanzia per la nostra città: la Casa di Riposo continuerà ad essere un punto di riferimento efficiente, eccellente e profondamente attento ai bisogni degli ospiti e delle loro famiglie».