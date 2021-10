Skating Vercelli, importanti riconoscimenti

Continuano ad ottenere promettenti risultati le giovani pattinatrici dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico anche nella specialità singolo in occasione del Trofeo d’interesse nazionale AICS FASE II 2021, disputato al Pala Dal Lago a Novara.

La bellissima giornata di gara ha visto impegnate quattro ottime atlete bianco-rosse, nella categoria "Ragazzi Plus", Andreoli Martina ha ottenuto la quarta piazza, subito seguita in classifica dalla compagna di squadra Corraro Aurora, le due pattinatrici vercellesi hanno davvero ben impressionato pubblico e giuria con le loro coinvolgenti ed eleganti prestazioni. Nella categoria “Ragazzi Master”, Ferraris Francesca conquista la medaglia d’oro, per niente intimorita dalla sua prima esperienza in una competizione di questo livello, rendendosi protagonista di una bellissima prova ha pattinato il proprio programma con sicurezza, precisione e grinta, la nona piazza è stata conquistata dalla precisa Cortopassi Nausicaa che in una categoria veramente competitiva e agguerrita, ha dimostrato precisione e determinazione nel presentare i nuovi elementi tecnici acquisiti in questa stagione.

Tutte le talentuose pattinatrici dello Skating nonostante fossero al debutto in una competizione di questo calibro, dopo il forzato e complicato periodo pandemico e ci fosse pertanto molta emozione, hanno saputo dare il massimo; le prestazioni sono state buone e incoraggianti in prospettiva futura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da parte di atleti e tecnici durante gli allenamenti. I tecnici Skating infatti, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni delle loro giovani e tenaci atlete. Tutte si presentavano con nuovi programmi gara e i punteggi ottenuti hanno dimostrato che il lavoro impostato in pista non solo funziona ma sta crescendo, un plauso alla costanza e alla tanta passione di queste giovani ma determinate atlete.