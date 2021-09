Sportello Digitale per far conoscere i servizi legati a Spid e Cie

Quarona lancia una campagna di modernizzazione del paese con l'obiettivo di potenziare l'utilizzo dei servizi online del Comune e di velocizzare il contatto con l’amministrazione ottenendo informazioni tramite canali social, whatsapp e mail.

«Le norme sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - prevedono di rendere digitale il modo di lavorare negli uffici ma anche e soprattutto nei rapporti fra gli uffici e il cittadino. Il Comune di Quarona è tra i pochi Comuni ad avere già attivato alcuni servizi digitali per i suoi cittadini e intrapreso una campagna di informazione per la rinuncia al cartaceo a favore dell’Ambiente. I cittadini possono già da ora ricevere tutte le comunicazioni dal Comune direttamente sulla propria casella di posta elettronica o sullo smartphone. L’obiettivo di questa campagna è diffondere su tutta la popolazione questo canale di comunicazione».

Dal 28 febbraio scorso l’accesso a tutti i siti delle Pubbliche Amministrazioni avviene solo attraverso Spid o Cie e, per coloro che ne sono in possesso, l’utilizzo di username e password saranno possibili solo sino al 30 settembre salvo proroghe. Il Comune di Quarona ha inoltre già attivato il servizio di notifica che informerà circa la scadenza della carta d’identità e tutte le istruzioni su come muoversi per ottenere la nuova carta d’identità elettronica sull’App Io. Entro la fine dell’anno transiteranno tanti altri servizi.

Non tutti conoscono l’utilità e le funzioni della carta d’identità elettronica e dello Spid. Per questo il Comune di Quarona rende disponibile a tutti i cittadini uno Sportello del Digitale, per aiutare tutti coloro che non hanno dimestichezza con i servizi on line ed ottenere lo Spsi, ed effettuare la dichiarazione di rinuncia al cartaceo a favore dell’ambiente, e a capire come si può utilizzare la Cie per accedere ai siti delle Pubbliche Amministrazioni.

«I cittadini potranno venire in Municipio dal 5 luglio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 - spiega il sindaco, Francesco Pietrasanta - e trovare uno sportello di assistenza dedicato, e al mercoledì, al mercato dove potranno compilare la dichiarazione di rinuncia al cartaceo a favore dell’ambiente e ricevere tutte le ulteriori informazioni. Per questa operazione ci avvantaggeremo della collaborazione di tre giovani stagiste»<il>.</il>