Giornata contro l'ipertensione: «Visite gratuite e ad accesso diretto»

In occasione della XIX Giornata mondiale contro l’ipertensione, dalle 14 alle 19 di mercoledì 17 maggio, sarà possibile sottoporsi alla misurazione della pressione e ricevere una consulenza su come prevenire questa patologia, di cui soffre oltre un miliardo di persone al mondo.

L’iniziativa si svolgerà nell’ambulatorio al 4° piano dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dedicato a Ipertensione e dislipidemia attivato dalla Medicina Interna, diretta da Roberta Re.

Al suo interno operano i medici Erica Delsignore e Alessandro Gualerzi, che spiegano: «Dopo lo stop dovuto al Covid per la prima volta aderiamo alla Giornata mondiale contro l’ipertensione. La patologia è molto diffusa, riguarda il 35/40% della popolazione adulta, negli ultrasessantenni la percentuale sale al 60%. In età giovanile a esserne più colpiti sono gli uomini, tra gli anziani invece le donne sono in maggioranza».

In passato si diceva che il valore pressorio corretti per la massima era 100 + l’età. «Niente di più scorretto – sottolinea la dottoressa Re - I massimi valori tollerabili, secondo gli standard odierni, sono 140-90 ma il valore ottimale è inferiore a 80 per la minima e a 120 per la massima».

Nella Giornata mondiale contro l’ipertensione la misurazione della pressione e il consulto medico saranno offerti gratuitamente e senza la necessità di un’impegnativa. L’iniziativa è rivolta a coloro i quali non sono già in cura per la patologia.