Certificati anagrafici anche in tabaccheria: a Borgosesia parte il servizio

Parte il 21 giugno, nella tabaccheria di Lino Fattore in via Montrigone 7 a Borgosesia, il servizio di erogazione dei certificati normalmente rilasciati dall’Ufficio Anagrafe, deliberato dalla Giunta in febbraio, che consentirà ai cittadini di poter ottenere varie tipologie di certificazioni anche in orari diversi da quelli di apertura degli uffici comunali.

È lo stesso Lino Fattore a raccontare come questa iniziativa sia nata: «Era il 24 ottobre 2019 quando, dopo una riunione alla Federazione Italiana Tabaccai a Roma, incontrai il sindaco Paolo Tiramani a Fiumicino e, durante il viaggio di ritorno in aereo, gli illustrai l’iniziativa – spiega Fattore - lui ne fu subito interessato e, appena rientrato a Borgosesia, ha attivato gli uffici comunali; poi la pandemia ha bloccato tutto, ma appena si è ripristinata un po’ di normalità siamo arrivati a definire questo accordo, che agevola i cittadini ed è per noi tabaccai un modo per aumentare gli ingressi in tabaccheria. Il servizio offre vantaggi ai cittadini, che oggi in tabaccheria possono ottenere numerosi servizi – aggiunge Lino Fattore – e per noi tabaccai è un modo per aumentare gli ingressi nei nostri esercizi, oltre che di renderci utili alla nostra città».

Il funzionamento del servizio è molto semplice: il cittadino si reca in una delle tabaccherie aderenti, richiede il certificato (nascita, morte, matrimonio, residenza, stato civile, stato di famiglia ecc.), il tabaccaio chiede una serie di informazioni all’utente, per esempio gli estremi del proprio documento di identità, se il certificato riguarda un’altra persona, se dev’essere in bollo ecc. quindi procede ad inviare la richiesta dell’emissione del certificato al sistema ideato da Novares, collegato con l’ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) che in pochi secondi fornirà il documento richiesto. Prima di emettere il certificato, il tabaccaio chiederà al richiedente di controfirmare un’autocertificazione, contenente il riepilogo di tutte le informazioni fornite per la richiesta del certificato al richiedente, documento che sarà tenuto in custodia dal tabaccaio per 6 mesi. Firmato il documento e versata la somma di 2 euro l’utente riceverà la sua copia del certificato, emessa da ANPR con il QR di garanzia ed il logo del Comune.

«Il servizio non costa nulla al Comune – spiega Tiramani – e al momento è attivo in città all’avanguardia nei servizi al cittadino; noi abbiamo aderito alla proposta di Novares, società del gruppo Federazione Italiana Tabaccai perché riteniamo che ogni iniziativa che possa rendere più agile il rapporto tra il cittadino e la burocrazia vada percorsa senza esitazione: in questo caso – dice il primo cittadino – le tabaccherie aderenti potranno erogare i certificati nei loro orari di apertura, quindi chi ne ha bisogno può farlo in pausa pranzo piuttosto che al termine della giornata lavorativa, oppure il sabato o la domenica. Costa 2 euro al cittadino, ma credo che a fronte della grande comodità sia una spesa decisamente sostenibile. Ringrazio il mio concittadino Lino Fattore, oltre che Enrico Anarratone, Presidente SPT della Federazione Italiana Tabaccai ed il Presidente Provinciale Paolo Antoniotti per avermi presentato questa bella iniziativa».

Oltre alla tabaccheria di Montrigone, a Borgosesia hanno aderito a questa iniziativa le seguenti tabaccherie: piazza Mazzini, 11; via XX Settembre 52/C; corso Vercelli 24; via Combattenti d’Italia 25; via Roma 35; viale Varallo, 71.

I certificati rilasciati saranno: nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato libero, unione civile, convivenza.