Scheda: «Abbiamo desiderato tanto il nuovo Bozino»

Nel primo pomeriggio di mercoledì 2 giugno si è tenuta l’inaugurazione del nuovo, seppur storico, Centro Sportivo “Luigi Bozino”. Diverse le figure politiche, e non solo, che hanno voluto presenziare all’apertura del nuovo impianto sportivo. Oggi il Bozino è completamente restaurato: tribune, manto erboso perfetto, nuovi spogliatoi e – soprattutto - un ambiente davvero accogliente per i ragazzi e le loro famiglie.

A prendere la parola per primo è Alessandro Scheda: «Finalmente è un grande giorno per noi, lo abbiamo desiderato da tanto tempo. Oggi è la prima giornata di un torneo ufficiale, è l’occasione perfetta per ringraziare l’amministrazione comunale. È stato un anno e passa di difficoltà ma vedere i bambini in campo e divertirsi è già un qualcosa. Bisogna ringraziare anche chi ha lavorato quotidianamente per questo risultato, hanno messo un impegno costante». Prosegue e precisa poi il Presidente dei Diavoletti: «Questo è un campo in erba vera ed abbiamo avuto, anche, la possibilità di fare le tribune. Ripeto, ringrazio l’amministrazione comunale. La capienza è del 25% ma la risposta è già stata importante. Non avevamo una sede e ci riunivamo in birreria, oggi siamo riusciti e siamo davvero contenti».

«Questo è un campo che ha davvero visto delle sfide storiche» dice il sindaco Andrea Corsaro. «Oggi è davvero un bel giorno, è un campo storico. Storica è stata anche la figura di Bozino: Presidente della Federazione e Presidente della Pro Vercelli. Il dolore è stato vedere questo campo andare in declino, noi su questo campo, da bambini abbiamo giocato e vederlo oggi è meraviglioso. L’erba del terreno è meravigliosa, sia per il drenaggio che per il rimbalzo: è un lavoro straordinario che viene da lontano (dalla salvezza dei titoli sportivi della Pro Vercelli). Ricordo un episodio: telefonai al Cardinal Bertone il quale, in cinque minuti, mi mise in contatto con il Presidente Abete, che si prodigò a salvare i titoli sportivi della Pro. Da quel momento si è instaurato un ottimo rapporto con la Federazione ed abbiamo parlato per questo campo. Vedere oggi il Bozino tornare in una condizione cosi bella è straordinario. Questo è un grande risultato e lo si deve anche al Presidente Alessandro Scheda. Vedere oggi tanti ragazzi è il modo migliore per festeggiare il 2 giugno e la riapertura del campo. Si sono impegnati tutti, complimenti alla società». Il sindaco, poi, prima di visionare il nuovo impianto ha dato il calcio d’inizio del torneo pomeridiano.