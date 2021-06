Incidente stradale: ferite due vercellesi

Due donne residenti nel vercellese, una ragazza di 25 anni e una donna di 50, sono rimaste ferite, nel pomeriggio di martedì 1 giugno, in un incidente avvenuto a Cavaglià, in via Roma.

A scontrarsi una Hyundai Jazz, condotto dalla ventenne vercellese e una Peugeot 308, guidata da un ragazzo di 25 anni residente a Dorzano.

Le due donne, soccorse dai mezzi del 118, sono state portate in ospedale per accertamenti e medicazioni; così come l'altro automobilista coinvolto. Gli accertamenti su cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Salussola.