Pedrale nominato Commissario provinciale dell'UDC

Con piacere comunico che il Segretario Nazionale dell’UDC on. Lorenzo Cesa mi ha nominato Commissario Provinciale dell’UDC.

Ringrazio per la fiducia accordata che ha come obbiettivo quello di costruire una grande alleanza fra popolari, cattolici, liberali e riformisti sotto l’egida del Partito Popolare Europeo.L’area moderata in provincia di Vercelli è sempre stata molto grande ed è ora di ricostruirla. Per far ciò è necessario un contatto diretto con la gente ed i loro problemi.Come è altresì fondamentale ascoltare ed aiutare gli amministratori comunali e tutti i rappresentanti nelle istituzioni impegnati quotidianamente nel difficile lavoro di amministrare le proprie comunità .Per dare una prospettiva ai giovani ma anche garantire un presente sicuro alle generazioni adulte ed anziane è opportuno puntare su rappresentanti esperti e competenti nelle istituzioni e nella politica. Non è più il momento dell’improvvisazione ,se si considera le sfide che sì dovranno affrontare nei prossimi anni sul piano sociale, economico e sanitario.

Non bisogna poi trascurare il rapporto ed il coinvolgimento delle categorie economiche, culturali , sindacali e del volontariato , sempre più indispensabili nell’azione di costruzione per un futuro di progresso civile ed equo per ogni settore della popolazione.In questa ottica non bisogna trascurare l’esperienza positiva nella nostra provincia di numerose espressioni di civismo popolare che sono molto diffuse nei comuni vercellesi e valsesiani.

Prossimamente, appena la pandemia del coronavirus lo consentirà, l’UDC organizzerà una serie di incontri pubblici sul territorio.