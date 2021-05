Trino: dal Comune contributi per le società sportive

In un anno estramente difficile per le società sportive, che hanno dovuto fare i conti con tante limitazioni, il sostegno del Comune risulta essere un aiuto fondamentale. Soprattutto nelle cittadine in cui l'attività di aggregazione e formazione svolto da queste realtà è un indubbio valore aggiunto.

Anche quest'anno, dunque, il Comune di Trino ha investito una cifra significativa, 43mila euro, per valorizzare e supportare le iniziative e le attività sportive rivolte alla cittadinanza che verranno realizzate nell'anno in corso.



In dettaglio i contributi concessi: A.S.D. Pallacanestro Trino 7.000 euro; A.S.D. Il Sogno di Giò 1.800 euro; A.S.D. Centro Sociale Buzzi 2.000 euro; A.S.D. Pedale Trinese 800 euro; A.S.D. Non Vedenti Torball Club Vercelli 3.300 euro; A.S.D. LG Trino 14.500 euro; A.S.D. Gruppo Podistico Trinese 4.200 euro; Associazione sportiva dilettantistica Tridinum 1.000 euro; YullyDance 1.800 euro; A.S.D. Pro Vercelli – Trino Hockey Femminile: 500 euro; A.S.D. Nuovo Lago Bianco 2.000 euro; A.S.D. Play Sport School 1.000 euro; Juventus Club Trino 500 euro; A.S.D. Marmar 2.000 euro; A.S.D. Angry Wheels 600 euro.