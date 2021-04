Borgo d'Ale e Alice hanno i nuovi sindaci dei ragazzi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Borgo d’Ale e Alice Castello ha ufficialmente i suoi nuovi sindaci.

Martedì 27 aprile, dopo aver definito le idee progettuali da presentare ai Comuni, i Consiglieri dei ragazzi, sempre coadiuvati dall’Associazione Itaca di Vercelli e dagli insegnati della scuola “Anna Frank” di Borgo d’Ale, hanno eletto i loro sindaci, uno per il Comune di Alice Castello e uno per il Comune di Borgo d’Ale. D’ora in poi avranno il compito di coordinare il lavoro del Consiglio, di rappresentarlo davanti alle Amministrazioni dei grandi e alla cittadinanza.

La scelta è caduta su Riccardo Barzi per Borgo d’Ale e su Alessandro Milan per Alice Castello. Entrambi hanno accettato l’incarico.

Riccardo ha ricevuto la fascia tricolore dalle mani del Sindaco Pier Mauro Andorno, mentre Alessandro ha ricevuto l’investitura da parte del consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, Giovanna Giordano, in rappresentanza del sindaco Luigi Bondonno.

Verranno affiancati da due Vice-Sindaci: per Borgo d’Ale Ilaria Cimalando e per Alice Castello Tommaso Frassati.

Completano la giunta l'assessore agli Eventi Davide De Francesco, l’assessore al Bilancio Yuri Gennaro, e l’assessore alla Comunicazione Giada Greco.

Dopo la nomina ufficiale, i neo-eletti sindaci dei ragazzi hanno illustrato ai loro colleghi adulti le idee progettuali emerse dal lungo lavoro partecipativo che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole medie in questi due anni molto difficili.

Gli amministratori, dopo aver attentamente ascoltato le proposte hanno accolto con entusiasmo i progetti. Si tratta di due eventi da realizzare per poter tornare al più presto a stare insieme con i propri amici. Tutti i dettagli verranno resi noti con un video che il CCR realizzerà durante il prossimo incontro.