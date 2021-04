Prestigiosa nomina per il vice prefetto vicario Mariano Savastano

Prestigiosa promozione per Mariano Savastano, vice prefetto vicario di Vercelli che, dal prossimo maggio, assumerà l'incarico di Prefetto di Belluno. Nato a Napoli nel 1964, Savastano è sposato con un magistrato, consigliere della Corte d’Appello di Torino e ha un figlio, studente di medicina.

A Vercelli è viceprefetto vicario e dirigente reggente dell’Area I “Ordine e Sicurezza pubblica, protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico”; in precedenza aveva prestato servizio a Lodi, dove ha svolto per 6 anni le funzioni vicarie.

Nel vercellese, Savastano si è fatto apprezzare in diverse circostanze, partecipando attivamente a numerose e delicate attività - da quelle relative ai piani di sicurezza sul nucleare alle attività di emergenza e soccorso pubblico -: in queste ore sono numerosi i sindaci del territorio che stanno inviando le congratulazioni per la prestigiosa nomina. Tra i primi il deputato del territorio, Paolo Tiramani: «Esprimo soddisfazione per la nomina di Marino Savastano a Prefetto di Belluno decisa dal Consiglio del Ministri. Nell'augurargli buon lavoro in Veneto, lo ringrazio per quanto fatto finora a Vercelli in qualità di vice prefetto, distinguendosi sempre con serietà, disponibilità e concretezza. Grazie Mariano».