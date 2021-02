Tronzano piange Anna e spera per la sua sorellina

Tronzano è in lutto per la piccola Anna, tre anni appena, morta dopo il tremendo incidente stradale avvenuto lunedì sera sulla provinciale 11 all'altezza dello svincolo per Borgo d'Ale.

E tutto il paese prega per la sorellina di sei: anche lei, subito dopo l'incidente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Regina Margherita di Torino dove si trova ricoverata in Rianimazione, intubata e in prognosi riservata. Per l'incidente ha riportato traumi al cranio, alla colonna vertebrale, all’addome.

Una tragedia tremenda quella che si è abbattuta sulla famigliola e sull'intera comunità di Tronzano, dove tutti si conoscono e dove martedì sera, per iniziativa di alcune mamme, sono state accese candele alle finestre delle case per ricordare la piccola Anna e dare un segno di vicinanza alla famiglia. «Siamo tutti sconvolti dalla tragedia con cui ci siamo svegliati questa mattina - ha scritto sui social una delle promotrici dell'iniziativa -. Nessuno si sarebbe mai immaginato che un giorno di vacanza per i nostri bimbi si trasformasse nella più brutta delle giornate non solo per loro ma anche per tutta la comunità. Sarà difficile spiegare ai nostri figli quanto accaduto. Noi mamme dei compagni di scuola ci vogliamo unire al dolore dei genitori».