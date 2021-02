Incidente di Borgo d'Ale: morta una bimba di 3 anni e mezzo. Ancora grave la sorella

Non ce l'ha fatta una delle due bambine rimaste coinvolte nell'incidente stradale avvenuto ieri sera, lunedì 15 febbraio, sulla Provinciale 11 tra Borgo d'Ale e Tronzano. La piccola, 3 anni e mezzo, rianimata dai sanitari nell'immediatezza dell'incidente e intubata, è morta poco dopo il ricovero al Regina Margherita di Torino, dove era stata trasportata in elisoccorso. Gravi le condizioni della sorella, 6 anni appena, che si trova in prognosi riservata per gravi traumi cranico e toracico. Entrambe vivevano a Tronzano con la famiglia.

Al momento dell'incidente le due sorelline viaggiavano in auto con la mamma, ricoverata in codice giallo all'ospedale di Vercelli, così come l'altro automobilista coinvolto, finito con la sua Mercedes in mezzo a un campo. La Punto su cui si trovavano viaggiava sulla Sp 11 in direzione Tronzano quando si è scontrata con una Mercedes, finita ribaltata in un campo, all'altezza dello svincolo per Borgo d'Ale.

Le condizioni delle bimbe, soccorse dalla Vapc di Cigliano e dal personale del 118 di Santhià e Chivasso erano subito apparse molto gravi, tanto da spingere il personale sanitario a richiedere l'intervento dell'elisoccorso che le ha trasportate al Regina Margherita di Torino: per la piccola, purtroppo, il volo è stato inutile. E' spirata poco dopo il ricovero in ospedale.