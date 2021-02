Vercelli - Casale: è ora di pensare alla riconversione della linea ferroviaria

Dopo i tentativi infruttuosi di ottenere un ammodernamento e una riapertura della linea ferroviaria Vercelli-Casale è forse arrivato il momento di voltare pagina. Ne sembrano convinti, seppure per motivi differenti, sia l'amministrazione comunale che il gruppo del Pd e la lista civica Vercelli con Maura Forte.

Così mentre la giunta Corsaro tratta con le ferrovie per l'apertura di un varco che consenta di bypassare la chiusura del cavalcaferrovia di corso Avogadro, il centro sinistra chiede al Comune di farsi promotore di un'iniziativa di ampio respiro per la riconversione dell'intera tratta ferroviaria.

In un'interrogazione depositata martedì i consiglieri Maura Forte, Michele Cressano, Alberto Fragapane, Carlo Nulli Rosso, Manuela Naso e Alfonso Giorgio chiedono al Comune se intenda «convocare un tavolo di lavoro sia con i comuni interessati dalla tratta ferroviaria Vercelli Casale sia con le associazioni di categoria in particolare del mondo produttivo per verificare le opportunità derivanti dal mantenimento o dalla riconversione della linea Vercelli – Casale».

Inoltre, approfittando dell’avviso pubblico della Reegione, atto ad acquisire la manifestazione di interesse da parte degli Enti locali interessati alla redazione di un'indagine preliminare propedeutica al progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di opere infrastrutturali di adeguamento del sedime ferroviario in disuso a favore della realizzazione di piste ciclabili o altre forme di mobilità, i consiglieri di minoranza chiedono se il Comune di Vercelli intenda «candidarsi con manifestazione di interesse presso la Regione Piemonte per il finanziamento di indagini preliminari per il recupero del sedime ferroviario in disuso della tratta Vercelli – Casale che scade il 19 febbraio 2021» e se intanda «farsi promotore con gli altri enti interessati dal percorso della linea ferroviaria Vercelli Casale per valutare la possibilità di sottoscrivere un accordo formale finalizzato alla studio per il recupero del sedime ferroviario in disuso e alla sua trasformazione in altra via di comunicazione».