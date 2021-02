Aggredito in strada con la pompa di una bicicletta: brutta avventura per un 60enne

Aggredito in strada con una pompa da bicicletta. Brutti momenti, nel pomeriggio di mercoledì 3 febbraio, per un 60enne. Intorno alle 16 l'uomo stava percorrendo in bici corso Abbiate quando è stato avvicinato da un giovane , anch'egli in bici, che, senza alcun motivo, ha utilizzato una pompa metallica per colpirlo in testa.

Dopo le urla della vittima, l’aggressore è subito fuggito nel tentativo di farla franca, ma intanto qualcuno era riuscito ad avvertire le forze dell'ordine. Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante i sono trovati al cospetto della vittima che, dopo essere stata soccorsa, ha fornito le prime indicazioni su quanto accaduto. Dopo aver raccolto le informazioni sulla descrizione del ragazzo, sul modello della bici, gli agenti hanno tempestivamente effettuato accertamenti i primi accertamenti riuscendo a risalire al colpevole, già noto e con numerosi precedenti di polizia.

Dopo una serie di mirate ricognizioni il giovane è stato intercettato per strada e ha opposto resistenza agli agenti operanti. Accompagnato in Questura ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti e, dopo gli accertamenti del caso, è stato altresì denunciato lesioni personali nei confronti del ciclista, e per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

La vittima non ha per fortuna riportato conseguenze gravi.