Riqualificazione del parco Korczak: iniziò nel 2018

In questi giorni abbiamo letto le dichiarazioni a mezzo stampa da parte di esponenti della maggioranza in merito all’interessante e importante progetto di riqualificazione del Parco Korczak.

Dichiarazioni che sarebbero state però più complete se avessero precisato che tale progetto è stato avviato nel 2018 dalla precedente amministrazione, attraverso un importante lavoro di coordinamento, che ha visto il Comune di Vercelli divenire soggetto capofila per la partecipazione, insieme ad altri soggetti tra cui la Provincia di Vercelli e Ente gestione dell’Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, ad un bando pubblico per la riqualificazione delle aree fluviali finanziato dalla Regione Piemonte.Nonostante questa dimenticanza, siamo soddisfatti del fatto che siano iniziati i lavori di questo importante progetto e siamo contenti anche del fatto che la maggioranza abbia cambiato idea su questo tema, dopo che lo scorso 25 giugno aveva bocciato una nostra mozione in consiglio comunale che includeva la richiesta di “completare le progettualità già avviate in merito al Parco Lungo Sesia Janusz Korczak e valutare ulteriori migliorie”.

Ci chiediamo tuttavia quali siano le prospettive future su questo tema e per questo motivo abbiamo protocollato un’interrogazione per chiedere quali azioni, oltre a quelle già avviate dal centrosinistra, l’Amministrazione stia programmando per garantire una manutenzione straordinaria e una valorizzazione degli argini del fiume Sesia.

Si tratta di un’area che merita grande e crescente attenzione, luogo adatto a quell’attività motoria di cui tutti, in particolare in questi mesi, sentiamo sempre più l’esigenza.

Alla Cortese attenzione del Sindaco di Vercelli dell’Assessore competente del Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Valorizzazione argini del fiume Sesia

PREMESSO CHE Nel 2018 la Regione Piemonte (D.G.R. n.38-6589 del 9 marzo 2018) ha approvato gli indirizzi e i criteri per l’anno 2018 per la selezione, mediante bando pubblico, di progetti da finanziare e finalizzati alla riqualificazione/rinaturazione della fascia perifluviale e perilacuale dei corpi idrici soggetti ad obiettivo ambientale;Sempre nel 2018 la Regione (D.D. 18 aprile 2018 n. 142) ha approvato il bando pubblico che specifica le condizioni e le modalità di partecipazione e la tipologia di interventi ammissibili nell’obiettivo di finanziare interventi di riqualificazione dell’ecosistema fluviale al fine del mantenimento o recupero del buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee;Il Comune di Vercelli nel 2018 (DGC del 14/6/2018 n. 218) ha approvato il Protocollo d’Intesa e la proposta di intervento per la partecipazione alla manifestazione di interesse con ruolo di soggetto capofila dei soggetti aderenti tra cui la Provincia di Vercelli e Ente gestione dell’Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;La Regione Piemonte nel 2018 (D.D 441 del 29/11/2018) ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, tra questi il Comune di Vercelli Capofila e Ente gestione dell’Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore come risulta dalla nota prot. 63933 del 7/12/2018 per un importo complessivo di € 255.000,00;Il Comune di Vercelli nel febbraio del 2019 (Determinazione n. 696 del 25/02/2019, avente ad oggetto: “Riqualificazione delle fasce fluviali del fiume Sesia: strategie pilota di attuazione - affidamento incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori - cig. za42725aec. impegno di spesa”) ha affidato l’incarico per la redazione Progetto Esecutivo e Direzione Lavori del progetto finanziato dalla Regione Piemonte con DD. 441 del 29/11/2018;

CONSIDERATO CHEIl Comune di Vercelli nel gennaio 2021 ha annunciato a mezzo stampa il lancio di un progetto di riqualificazione del parco lungosesia Korczak nelle aree comprese tra il corso del fiume Sesia e il suo argine estese tra il ponte stradale e la confluenza con il Cervetto, realizzato con un finanziamento di 255mila euro. Tale progetto sembrerebbe essere la prosecuzione di quello portato avanti dalla Giunta Forte, descritto in premessa

PRESO ATTO CHE

Il 25 giugno 2020 il Consiglio comunale ha bocciato la mozione N. 30744 del 25.05.2020 avente ad oggetto “Oggetto: Aggiornamento del piano urbano del traffico per il rafforzamento della mobilità sostenibile”, presentata dai gruppi consiliari di Partito Democratico, Vercelli per Maura Forte e Movimento 5 StelleTale mozione prevedeva tra gli altri punti di “completare le progettualità già avviate in merito al Parco Lungo Sesia Janusz Korczak e valutare ulteriori migliorie. Provvedere alla predisposizione di un attraversamento pedonale su Corso Novara per collegare il Parco Korczak con il percorso che prosegue lungo l’argine del fiume Sesia, in direzione Rione Cervetto, al fine di creare un percorso continuo e in sicurezza”.

SI INTERROGA PER SAPERE

Quali azioni, oltre a quelle avviate dalla Giunta Forte per quanto concerne il parco Korczak e il canale Cervetto (anch’essa in corso), l’Amministrazione stia programmando per garantire una manutenzione straordinaria e la valorizzazione degli argini del fiume SesiaSe nel bando di gestione del programma di manutenzione del verde sia stata inclusa anche l’area relativa al Parco Lungo Sesia Janusz KorczakPd e Vercelli per Maura Forte