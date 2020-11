Santhià: addio a Pier Carlo Gallo, stimato professionista e marito della vicesindaca Ariotti

“Sei il mio Ulisse salpato verso lidi ignoti. La tua vita incredibile, il tuo esempio, tutto di te resterà sempre con noi”. Parole struggenti quelle scelte dalla figlia Veronica per ricordare Pier Carlo Gallo, ingegnere santhiatese di 72 anni, spirato da poche ore. Un lutto condiviso da tutta la città: Gallo, persona conosciuta e apprezzata nella cittadina, era sposato con la vice sindaca Angela Ariotti; da giovane era stato impegnato in politica nelle file della Democrazia Cristiana e aveva operato come assessore all'Urbanistica, in una giunta guidata, nelle seconda metà degli anni '90, del sindaco Pier Giuseppe Barbonaglia. Proprio quest'ultimo lo ricorda come «Un amico sincero, a volte burbero, ma dal cuore grande. Non molti sanno che in passato ha lavorato molto per migliorare la vita della nostra Santhià. Ciao Pier Carlo».

Stimato ricercatore del Cnr, Gallo è ricordato come una persona dalle molte doti umane e sono numerosissime le testimonianze e le attestazioni di lutto: «Un grande papà, un nonno fantastico, un marito esemplare, un uomo e un coetaneo indimenticabile», ricorda una concittadina. «Abbiamo, tutti, perso un uomo speciale: simpatico, intelligente, disponibile, dotato di ottimismo e razionalità anche nelle situazioni più difficili... sempre sorridente, non mi ha mai dato l'impressione di voler scaricare sugli altri i propri problemi, una dote molto rara», è un altro dei molti ricordi che, in queste ore, stanno giungendo alla famiglia.

Ma nella vita della città Gallo era ricordato anche per l'attività all'interno di tante realtà sociali e per un lontano trascorso nel Carnevale Storico: nel 1972 lui e la moglie vestirono i panni delle maschere santhiatesti, come ricorda in una nota l'Antica Società Fagiuolesca. «L'Antica Società Fagiuolesca piange la scomparsa di Piercarlo Gallo, Stevulin dla Plisera 1972 e si unisce al dolore della Majutin dal Pampardu 1972 Angela Ariotti e di Veronica Gallo, importante colonna del gruppo carnevalesco La Grupia».

Gallo lascia la moglie Angela, la figlia Veronica, il genero Fabrizio e gli amati nipotini.