Croce Rossa, l'emergenza non è finita. Tornano i servizi a domicilio

L’acuirsi della situazione dei contagi e le conseguenti contromisure atte al contenimento della pandemia hanno indotto il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana a pianificare le azioni a supporto della collettività e riattivare tutti i servizi già precedentemente messi a disposizione della popolazione di Vercelli e del vercellese.

Oltre al potenziamento della distribuzione alimentare destinata alle famiglie in difficoltà, saranno, a breve, nuovamente disponibili, per tutti coloro che ne faranno richiesta, i servizi di Pronto Farmaco e Pronto Spesa. Previa telefonata diretta al centralino del Comitato allo 0161 213 000, i Volontari della CRI porteranno spesa e farmaci direttamente a casa del richiedente, senza costi aggiuntivi per il servizio.

Continuerà ad essere attivo il numero di Pronto Amico 331 157 7868 al quale Volontari esperti e preparati risponderanno per ascoltare tutte le esigenze della popolazione o per dedicare del tempo a tutti coloro che si sentono soli e cercano una voce amica e sincera con cui chiacchierare per qualche minuto.

Il Comitato di Vercelli, in collaborazione con le Istituzioni locali, con la Sala Operativa Regionale, l’unità di Crisi Nazionale e gli altri Comitati territoriali, sta monitorando la situazione e predisponendo adeguate misure e pianificando tutti gli interventi che si renderanno necessari.

Il Tempo della Gentilezza continua e si consolida grazie alla collaborazione dei volontari e dei dipendenti del Comitato Cri di Vercelli, e grazie alla fiducia incondizionata che centinaia di persone riservano in ogni momento all’Associazione.