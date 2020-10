Gattinara fa il tifo per don Renzo, in ospedale a causa del Covid

Sale a 43 il numero dei gattinaresi positivi al Covid, con un piccolo aumento di un'unità registrato nelle ultime 24 ore.

Intanto, mentre la cittadina ha riaccolto il parroco di San Pietro, don Franco Givone, dimesso dall'ospedale per proseguire la sua sua guarigione a casa, cittadini e fedeli sono in ansia per un altro sacerdote gattinarese, don Renzo Delcorno, parroco di San Bernardo, anche lui ricoverato a causa del Covid che lo ha colpito nei giorni scorsi.

"Facciamo i migliori auguri a don Renzo perché possa rapidamente tornare a svolgere il suo ministero tra noi - ha detto il sindaco di Gattinara Daniele Baglione, nel suo consueto aggiornamento sulla situazione del virus -: forza don Renzo ti aspettiamo tutti".

Intanto nella cittadina, restano covid free i 30 posti letto di continuità assistenziale attivi nell'ospedale San Giovanni Battista e che, nel corso della prima ondata, avevano invece ospitato pazienti covid in via di guarigione.