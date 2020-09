Tenta di impiccarsi alla finestra della cella

Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi alle grate della finestra della cella del carcere di Bielliemme dove si trova detenuto. A salvare l'uomo, un italiano di 59 anni, è stato l'intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria che, intervenuti prontamente, hanno scongiurato la tragedia.

E' il secondo tentato suicidio sventato nel carcere vercellese nel corso del 2020, anno in cui si sono già registrati 17 episodi di autolesionismo tra i detenuti.

"Agli agenti in servizio e al comandante di reparto commissario Nicandro Silvestri, va il nostro plauso”, scrive in una nota il vice segretario regionale del Sappe Piemonte, Mario Corvino che evidenzia come, ancora una volta, “è solamente grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano, se il numero delle tragedie in carcere è fortunatamente contenuto. È evidente a tutti che è necessario intervenire con urgenza per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie. Il suicidio è spesso la causa più comune di morte nelle carceri. Gli istituti penitenziari hanno l’obbligo di preservare la salute e la sicurezza dei detenuti, e l’Italia è certamente all’avanguardia per quanto concerne la normativa finalizzata a prevenire questi gravi eventi critici. Ma il suicidio e il tentato suicidio di un detenuto rappresentano un forte agente di stress per il personale di polizia e per gli altri detenuti”.

Il Sappe ricorda che nel primo semestre del 2020 è già stato sventato nella Casa Circondariale di Vercelli il suicidio un detenuto mentre 17 sono stati gli atti di autolesionismo. Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai poliziotti penitenziari di Vercelli e commenta: “L’ennesimo tentato suicidio di un detenuto, per fortuna sventato in tempo dalla professionalità ed attenzione dei poliziotti, dimostra come i problemi sociali e umani permangono, eccome, nei penitenziari. Negli ultimi 20 anni le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati suicidi ed impedito che quasi 170mila atti di autolesionismo potessero avere nefaste conseguenze”.