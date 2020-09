Multe fuori dalle scuole? Saranno l'ultima spiaggia...

Una bozza di ordinanza è pronta, ma il via libera alle sanzioni sarà l'"extrema ratio" cui far ricorso qualora si dovessero prolungare e acuire le criticità segnalate fuori dalle scuole.

Prima di mettere la firma sul documento, il sindaco Andrea Corsaro ha chiesto agli agenti di Polizia locale in servizio all'ingresso e all'uscita degli alunni di sensibilizzare genitori e nonni sull'importanza di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento. "In settimana - aggiunge il sindaco - coinvolgeremo anche alcune associazioni come i carabinieri in congedo per sondare la disponibilità a fornire un aiuto ulteriore nella gestione di quelle che possono essere le criticità collegate alla scuola".

Il tema dei controlli all'ingresso delle scuole sarà anche in discussione in Consiglio comunale, dove è stata presentata una mozione urgente affinché il sindaco emetta un'ordinanza e preveda controlli e sanzioni. Ovviamente, qualora il Consiglio approvasse il documento (proposto da parte della minoranza), anche il sindaco dovrebbe apporre la propria firma. Per ora, tuttavia, la strada delle multe non sembra essere la prima delle soluzioni prospettate da Corsaro.

"Rinnovo l'appello a rispettare tutte le regole - conclude il sindaco -: mascherina e distanziamento sono misure fondamentali per evitare la diffusione del virus: chiedo a tutti di evitare assembramenti e osservare queste prescrizioni con la massima attenzione".