Selezione per i campionati mondiali di cani da soccorso

All’associazione Protezione Civile Volontari Cinofili OdV con sede in Palazzolo Vercellese, aderente al Coordinamento territoriale del volontariato di Protezione civile di Vercelli, alla struttura nazionale U.CI.S. e che opera presso il campo di addestramento “Beppe Carelli” in Trino, è stato conferito l’onere e l’incarico per tramite del selezionatore giudice Cav. Bruno Piccinelli, designato dall’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) l’organizzazione delle selezioni per il Campionato Mondiale Cani da Soccorso FCI, che si terranno nel mese di novembre 2020 a Craiova (Romania).

A tale evento che si disputerà il prossimo fine settimana parteciperanno circa 10 squadre composte da 3 persone con il proprio amico a quattro zampe e relativo Capo Squadra, appartenenti ad Organizzazioni di Volontariato, provenienti da diverse località del Nord e Centro Italia, le quali effettueranno prove di ricerca persone sepolte sotto macerie, ricerca di persone disperse in superficie, ricerche in pista ed infine prove di obbedienza e destrezza. Tali selezioni avranno luogo nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 agosto e saranno articolate nel seguente modo: nella giornata venerdì 21 agosto si disputeranno le selezioni-prove di squadre per la ricerca di persone sepolte sotto macerie e di pista, che verranno effettuate al Campo di addestramento dell’Associazione PVC Ghedi (Brescia); dalle ore 14 dello stesso giorno le squadre effettueranno le prove campo per poi passare successivamente alle relative prove di obbedienza e destrezza che si svolgeranno anche nella giornata successiva di sabato 22 agosto al campo sportivo di Coniolo Monferrato, che il comune ha messo a disposizione per tale evento. A conclusione dell’evento, nella mattinata di domenica 23 agosto saranno effettuate le prove di ricerca di persone disperse in superficie in territorio vercellese, tra i comuni di Trino Vercellese e Casale Monferrato.

Per tale evento sono state interessate diverse Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio regionale tra cui l’Associazione Victor Charlie Protezione Civile OdV di Vercelli che si occuperà del supporto per le comunicazioni radio, l’Associazione Biella Soccorso Cinofili OdV di Biella, ANSMI Reparto Cinofilo da Soccorso Valsusa, che collaboreranno con l’Associazione Protezione Civile Volontari Cinofili OdV, organizzatrice dell’evento.

"Il luogo di ritrovo sarà al Centro Addestramento “Beppe Carelli” sulla S.P. 32 in Trino, dove l’associazione organizzatrice espleta con i propri volontari e amici a quattro zampe l’attività di addestramento per la ricerca di persone sepolte sotto macerie e disperse in superficie", spiega il referente presidente Antonio Guglielmi che anticipatamente ringrazia tutti quanti stanno collaborando alla realizzazione dell’evento ed il sindaco Arles Garelli del Comune di Coniolo Monferrato per la disponibilità degli spazi concessi.