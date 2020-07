Valsesia Plastic Free: "Tuteliamo l'ambiente dalle micro plastiche"

A settembre prenderanno il via anche a Borgosesia le iniziative legate alla campagna di Unione Montana Valsesia “Valsesia Plastic Free”, nata per tutelare il territorio dalla presenza di micro e macro plastiche estremamente dannose per l’ambiente.

«Da settembre avvieremo una serie di lezioni nelle scuole, con la collaborazione del Prof. Marco Parolini dell’Università degli Studi di Milano – spiega l’assessore all’Ambiente con delega al Parco Magni Eleonora Guida - finalizzate a spiegare ai bambini la problematica della presenza di plastica nell’ambiente e saranno loro illustrate le analisi che l’Università sta effettuando sul nostro territorio, con diverse postazioni lungo il Sesia, dove verranno prelevati campioni di acqua e sedimenti da analizzare per verificare lo stato di salute del nostro fiume e l’eventuale presenza di materiali plastici. Successivamente – aggiunge Guida – si organizzeranno pulizie delle rive del Sesia, con il coinvolgimento dei più piccoli, che sono i principali destinatari di questa campagna, in quanto l’obiettivo è di creare in loro la giusta mentalità per un approccio corretto alle tematiche ambientali».

Una sensibilizzazione che passa anche attraverso la nuovissima scultura installata nel Parco Magni, concessa dall’artista gattinarese Ruben Bertoldo: «L’opera si intitola Ri-vivere – spiega ancora l’ssessore Guida – e l’autore ha voluto rappresentare la battaglia che i bambini di oggi dovranno combattere e vincere nel prossimo futuro, riciclando il mondo attuale e trasformandolo in un mondo migliore e soprattutto pulito come il loro animo. Siamo fieri di ospitare un’opera di tale valore artistico e simbolico – conclude Eleonora Guida – e con entusiasmo abbracciamo l’iniziativa di Unione Montana Valsesia, e nello specifico dell’Assessore Alberto Daffara, impegnandoci per trasmettere ai nostri giovani concittadini e a tutti i borgosesiani l’immenso valore dell’impegno a favore di un ambiente sano e pulito. Proprio per questo saranno organizzate visite guidate al Parco Magni destinate ai bambini, ai quali sarà illustrato il senso e la finalità della bellissima opera di Bertoldo».

Anche il sindaco Paolo Tiramani segue con grande interesse e favore le iniziative messe in campo da Eleonora Guida: «Le tematiche ambientali sono sempre state una priorità della nostra Giunta – dice il Primo Cittadino – siamo tutti d’accordo nel ritenere un dovere civico irrinunciabile l’impegno per la salvaguardia del nostro ambiente naturale e per la formazione delle nuove generazioni in quest’ottica di rispetto e difesa del patrimonio naturalistico che abbiamo la fortuna di avere intorno a noi. Fin dal 2017 Borgosesia è stata Comune capofila nell’educazione ambientale ai più piccoli, con lezioni sia all’interno delle classi che al Parco Magni, in collaborazione con Arpa: con Valsesia Plastic Free continuiamo sulla stessa via, fondamentale per il futuro di tutti noi e dei nostri figli in particolare».