Gattinara: apre il Cavs Covid con 20 posti letto

L’ospedale San Giovanni Battista di Gattinara inaugura venerdì la nuova ala CAVS con 20 posti letto che vanno ad aggiungersi ai 10 creati durante l'emergenza.

"Grazie a un importante lavoro di squadra iniziato durante il periodo più buio dell’emergenza Covid 19 - si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Gattinara - si è riusciti a realizzare un progetto che sembrava impossibile: far rinascere l’ospedale per garantire al territorio Valsesiano e Vercellese un nuovo servizio sanitario a disposizione di tutti i cittadini".

Il progetto è diventato realtà in 60 giorni, nel corso dei quali tutti hanno contribuito a ottenere un grande risultato per la sanità della Provincia di Vercelli. "Abbiamo lavorato insieme alla Direzione Generale e Sanitaria dell’ASL di Vercelli, alla Regione Piemonte, ai sindaci e ai rappresentanti politici del territorio e ai tantissimi volontari di Protezione Civile - aggiunge Daniele Baglione, primo cittadino di Gattinara -. La disponibilità e la generosità di Fondazione Valsesia, di Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, PPG Univer, Spedi srl e di Lavazza Spa hanno fatto il resto insieme ai tantissimi cittadini e aziende che hanno contribuito tramite la campagna di raccolta fondi".

Il taglio del nastro è fissato per venerdì 3 luglio alle 11: "Il risultato che abbiamo ottenuto è davvero importante – commenta Baglione – e l’emozione che si ha nel poter riaprire ciò che era stato chiuso, con un progetto utile a tutto il sistema sanitario territoriale è tanta. E’ stato un lavoro capillare e complesso per mettere insieme tutti i tasselli che hanno portato a questa inaugurazione. Ci siamo riusciti tutti insieme lavorando in squadra, e ogni componente della squadra dalla politica al volontariato, dai singoli cittadini ai medici e agli infermieri, è stato un tassello indispensabile per ottenere un unico e comune obiettivo: garantire e ampliare il diritto alla salute e una migliore qualità di vita di tutto il territorio. La Valsesia e il vercellese ottengono una grande vittoria dimostrando che se si ha una visione ampia e lungimirante si possono ottenere risultati concreti ed importanti a disposizione di tutti.

Ringrazio ogni singola persona che ha a contribuito con la propria opera a realizzare questo grande risultato: uniti si vince".