Centrata dai calcinacci, donna in ospedale

Sono ancora frammentarie le notizie in arrivo da Varallo dove è stato necessario far intervenire l'elisoccorso per trasportare a Novara una donna, colpita da aluni calcinacci e rimasta ferita.

Secondo le prime informazioni l'episodio si è verifcato all'interno degli Uffici dei Servizi Socio Assistenziali dell'Unione dei Comuni della Valsesia.

La dinamica dell'incidente, che ha coinvolto due donne (una sola delle quali portata via con l'elisoccorso) dipendenti dell'Unione dei Comuni della Valsesia, verrà chiarita nelle prossime ore: secondo le prime informazioni, comunque, la donna non sarebbe in gravi condizioni. Per i soccorsi e gli accertamenti sono al lavoro le forze dell'ordine e il personale del 118.

Intanto da Francesco Nunziata, assessore Unionale all'Assistenza, arrivano gli auguri alle due dipendenti.