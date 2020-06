Denuncia e ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. Fermato a Campertogno dalla pattuglia della Polizia stradale di Varallo e sottoposto ad alcoltest, un 52enne è risultato avere un tasso alcolemico di 1,60 grammi per litro, oltre tre volte il massimo consentito. Per il conducente sono scattati denuncia, ritiro della patente per la successiva sospensione e decurtazione di 10 punti.