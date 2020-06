Camere sensoriali per aiutare i malati di Alzheimer

Il Rotary Club Gattinara, in collaborazione con il Rotary Club Laragne Vallée du Buëch in Francia, il Rotary Club Valsesia, la Fondazione Valsesia ed il sostegno della Rotary Foundation negli Stati Uniti realizzerà due camere sensoriali (o "Camere Snoezelen") alla Casa di Riposo Fondazione Trincheri a Romagnano Sesia e alla Casa di Riposo Sant'Anna a Borgosesia.

Una camera Snoezelen è uno spazio creato artificialmente nel quale attraverso suoni, luci, temperature, aromi, percezioni corporee che stimolano i sensi, si promuovono sensazioni di benessere ed si favorisce la riabilitazione cognitiva. In queste stanze è possibile influire sui livelli di eccitazione neurofisiologica delle persone modificandone la neurochimica e arrivando a ridurre notevolmente la condizione di stress psicofisico dei malati.

L’obiettivo è ridurre lo stress, l’ansia e il dolore attraverso la focalizzazione del soggetto sulle proprie percezioni riducendo al minimo il ricorso ai farmaci. Questa terapia è stata originariamente studiata in Olanda per le persone con disabilità cognitive e di sviluppo ed è ad oggi molto utilizzata nel mondo.

I beneficiari saranno gli ospiti malati di Alzheimer e demenza senile, nonché le persone che si occupano degli stessi, operatori e parenti spesso travolti dalle emozioni dei loro assistiti. È dimostrato infatti che l’ambiente di cura per questi malati è fondamentale per la risposta ai trattamenti e per la qualità di vita degli stessi

Il progetto del Rotary Club Gattinara prevede anche la indispensabile formazione di 30 ore (15 h per struttura) al personale sanitario all’interno delle due strutture,. La formazione verra’ condotta dalla psicomotricista Nicoletta Bocca, pedagogista esperta e referente del progetto Gentle Care della fondazione Cerino Zegna della provincia di Biella, struttura di riferimento regionale per l’avanzata ricerca metodologica nel campo delle demenze