Quando riaprono Cascina Bargé e Centro diurno disabili?

Quando torneranno in funzione Cascina Bargé e Centro Diurno integrato? Lo domandano, in un'interrogazione, i consiglieri comunali Maura Forte, Alberto Fragapane, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano e Manuela Naso (Pd) e Alfonso Giorgio (lista civica)

"Con l’emergenza Covid-19 anche i servizi per disabili sono stati sospesi al fine di evitare contagio, mantenendo comunque un monitoraggio a distanza per tutti e una assistenza domiciliare in certe situazioni - fanno notare i consiglieri comunali -. L’Amministrazione comunale di Vercelli possiede strutture particolarmente attrezzate quali: Centro Diurno Cascina Bargè e il Centro Diurno Galilei che dispongono di ampi spazi verdi. La mancanza del servizio sta influendo negativamente sui soggetti disabili costretti a uno stile di vita completamente diverso, con limitato contatto sociale e carenza di attività educativa che normalmente realizzata nei centri stessi. Inoltre la sospensione delle attività dei centri diurni sta arrecando notevoli disagi alle famiglie, costrette a modificare la loro organizzazione con ingenti problematiche organizzative ed economiche. Tutto questo premesso si chiede di sapere quando l’Amministrazione intenda attivare i centri diurni al fine di accogliere nel servizio diurno i disabili che regolarmente già frequentavano le strutture e quale nuova organizzazione l’Amministrazione intende attivare al fine di garantire le adeguate condizioni igienico-sanitarie per tutti coloro che frequenteranno le strutture".