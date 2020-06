Un'invasione di api... in giardino - VIDEO

In viaggio alla ricerca di una nuova casa, hanno deciso di fare una sosta... a casa mia. Anzi, più che una sosta, una vera e propria invasione.

Per quasi un'ora, venerdì pomeriggio, uno sciame di api ha occupato giardino e cortile, girando vorticosamente con un ronzio spaventoso che ha spinto tutti a chiudersi prudenzialmente in casa e chiedere consiglio ai Vigili del Fuoco, che hanno allertato un apicoltore.

Tra maggio e giugno il fenomeno della sciamatura è piuttosto frequente: secondo gli esperti ogni sciame è composto da un numero di esemplari che varia tra le 10mila e le 30mila api: immaginate il rumore che fanno?

Sempre secondo gli esperti le api... in viaggio non sono aggressive (hanno la pancia piena di cibo e dunque non pungono), ma, prudenzialmente, nessuno in famiglia ha verificato sul campo.

E, tra l'altro, il vorticoso (e rumoroso) volo è, in realtà, una danza attraverso la quale le api comunicano tra loro e si confrontano sulla scelta del posto in cui fermarsi. Un mondo senz'altro affascinante, quello di questi piccoli insetti protetti.

Quanto prima, comunque, le inattese ospiti incontreranno un apicoltore: e speriamo che la... "soluzione abitativa" proposta sia di loro gradimento.