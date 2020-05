Vercelli, riapre la Biblioteca: nuove regole per prendere i libri in prestito

Riapre, con modalità nuove, la Biblioteca Civica. Da lunedì 25 maggio sarà possibile prendere in prestito o riconsegnare libri su appuntamento.

"Già da giovedì 21 maggio - si legge in una nota del Comune - è possibile telefonare o inviare una mail per prendere appuntamento a: Sezione Generale via Cagna, 8 - telefono: 0161 596 286 e-mail: vc0073@biblioteche.ruparpiemonte.it; per la sezione Ragazzi e Scaffale Aperto via Galileo Ferrari, 95 - Telefono: 0161 649 329 / 0161 649 330; biblioteca.ragazzi@comune.vercelli.it".

Da lunedì 25 maggio sarà possibile accedere su appuntamento. Gli appuntamenti verranno fissati con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì: 8.30 - 13; 13.30 - 16.15; martedì e venerdì: 8.30- 13.45 nelle due sedi della Biblioteca.

"Per accedere - ricordano dal Comune - sarà obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani con le apposite soluzioni disinfettanti, che saranno messe a disposizione all’ingresso. Si potrà accedere una persona alla volta, potranno accedere anche i bambini, ma accompagnati da un solo adulto, solamente per il tempo necessario alla gestione del prestito e delle restituzioni. I libri rientrati saranno trattati secondo le normative anticontagio emanate dal Governo, e i protocolli indicati da AIB - Associazione Italiana Biblioteche, prima di essere resi di nuovo disponibili al prestito".