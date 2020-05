Interrogazione sulle piante morte dove transitano pedoni

Problema delle piante morte (in piedi), in aree della città dove transitano i pedoni: ecco una interrogazione di Pd (Cressano, Fragapane, Naso, Forte, Nulli Rosso) e lista Vercelli per maura Forte (Giorgio Alfonso)

Che interrogano «per sapere se sono previsti interventi di taglio piante morte in particolare lungo la via Bertinetti pressi civico 61, all’interno della scuola media Verga angolo via Prati, parco Kennedy lato viale Locarni

E per conoscere l’ammontare delle risorse disponibili per interventi di straordinaria manutenzione sul patrimonio vegetativo per l’anno 2020».





Una seconda interrogazione, poi, su via Egitto.

Premesso che durante la discussione del bilancio di previsione, in data 15 maggio, il Vicesindaco Massimo Simion ha relazionato su un intervento eseguito dal Comune in via Egitto, Pd e Vercelli per Maura Forte interrogano per sapere «su quale area di proprietà comunale ha avuto luogo l’intervento; che tipologia di lavori sono stati eseguiti; quale ditta ha realizzato i lavori; l’entità della spesa sostenuta dal Comune»

E infine una terza interrogazione su Via S. Guglielmo.

Premesso che «Le precarie condizioni di sicurezza della via S. Guglielmo sono state evidenziate dalla Polizia Municipale a seguito di sopralluoghi sul posto

Le opere di urbanizzazione previste nel programma dei lavori pubblici, approvato in data 15/05/2020 dal Consiglio Comunale, sono state indicate per l’annualità 2021

Si interroga per sapere «se in considerazione della pericolosità della via S. Guglielmo non possa essere eseguito, anticipatamente nel corso dell’anno 2020, l’impianto di illuminazione pubblica a led sul lato delle abitazioni»