"Sommerso da un mare di solidarietà: grazie"

Raccolti quasi 10.000 euro in una settimana per “Il Sogno di Stefano” la campagna solidale organizzata dagli amici di Stefano Viola, per acquistare una protesi speciale.

Ricordiamo che Stefano è affetto da morbo di buerger e lo scorso anno ha dovuto decidere di amputare una gamba ma sogna di poter tornare ad una vita normale con una protesi particolare che però costa 38.400 euro.

“Tutto è iniziato con una battuta ed oggi mi ritrovo sommerso da un mare di solidarietà che mi riempie il cuore e devo dire anche mi da tanta fiducia nel futuro” così commenta Stefano Viola ex calciatore ed allenatore prima in Piemonte e poi nella provincia di Imperia.

Venerdì scorso è partita la campagna solidale per Stefano e dopo pochi giorni si è mobilitato il mondo del calcio sia a Sanremo sia a Vercelli.

Tantissimi i modi per sostenere questa campagna dai guanti del portiere Sorrentino alla maglia di Filippo Scalzi messe all’asta da Calcio Flash Ponente all’Associazione Nazionale Allenatori - Sezione Imperia che ha messo a disposizione per le aziende e società il suo conto corrente, ad Andrea Caverzan che ha portato il sostegno di due importanti figure del calcio nazionale come Farris e Acerbi della Lazio e due medici che hanno iniziato una campagna di crowdfunding sui social.

Un primo passo è stato fatto ed ora dobbiamo tutti insieme vincere questa partita.

Per i privati:

IT18P0617549090000001129080

CAUSALE “Il Sogno di Stefano”



Per le aziende, enti o società:

IBAN IT32Z0303249250010000002631

Banca CREDEM intestato A.I.A.C. IMPERIA.

causale: raccolta fondi” Il sogno di Stefano”.