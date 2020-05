Nella balena, il nuovo libro di Alessandro Barbaglia

Dopo La Locanda dell’Ultima Solitudine , e L ’Atlante dell’invisibile , Alessandro Barbaglia torna in libreria con un nuovo romanzo edito Mondadori: Nella balena .

Ambientato anche tra Novara e Vercelli, in un arco temporale che va dal 1954 a oggi, il libro rievoca la straordinaria avventura della Balena Goliath, il gigantesco cetaceo da Circo che attraversò l’Italia e l’Europa nel corso della sua quarantennale tournée.

Arrivata in Europa impregnata dal clima magico e oscuro del Circo Barnum, Goliath dopo Torino, Milano, Bologna, Taranto e Roma venne esposta anche a Novara e a Vercelli nel 1972. Quindi, dopo aver girovagato per il Piemonte e il lago Maggiore, le sue sorti si perdono all’inizio degli anni ‘80; Barbaglia ne ricostruisce l’intera vicenda intrecciandola alle vite di entrerà in contatto con la grande balena.