Casa di Riposo di piazza Mazzini: in servizio anche la Croce Rossa

Dal pomeriggio di martedì 31 marzo, la Croce Rossa di Vercelli ha messo quattro volontari a disposizione della Casa di Riposo di piazza Mazzini.

Una boccata d'ossigeno per sopperire alla crisi di personale (nei giorni scorsi una rilevante parte di Oss erano stati assenti dal lavoro per motivi di salute) e alle aumentate esigenze collegate alla gestione dell'emergenza Coronavirus.

I quattro volontari vanno a coadivuvare il personale della Rsa: «Una boccata d’ossigeno, un prezioso aiuto e sostegno ai colleghi che nei reparti stanno lavorando per garantire migliore assistenza in emergenza – dicono dalla struttura di piazza Mazzini –. E’ un atto di affetto, fiducia e solidarietà verso l’ente, gli ospiti e il personale in questo momento di difficoltà».

Nel frattempo ha superato i 6.900 euro la raccolta fondi #vercellichiamò lanciata dalla figlia di un'anziana ricoverata attraverso la piattaforma gf.me/u/xssxkb. L'obiettivo è arrivare a 10mila euro. Chi vuol dare una mano può collegarsi utilizzando il link.