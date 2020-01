Muore all'improvviso a 64 anni

Dolore e sconcerto, tra i molti amici, per la morta improvvisa di Fulvio Bovolenta, ex dipendente dell'Asl, da poco in pensione dopo aver lavorato in ospedale e al laboratorio analisi.

Bovolenta aveva 64 anni ed è deceduto nella notte per un malore improvviso che lo ha colto mentre era solo in casa. Di recente era stato ricoverato in ospedale per un problema cardiaco e, da pochissimo, era stato dimesso. A date l'allarme il fratello e alcuni amici che non riuscivano a contattarlo.

Bovolenta, che lascia il figlio Alessandro con la mamma Vittoria (anche lei sx dipendente dell'Asl) e il fratello Gaetano, era conosciuto e benvoluto "meritava di godersi la pensione e la vita", ricorda un'ex collega amica fin dai tempi dell'infanzia: appassionato di calcio, da giovane era uno dei protagonisti delle sfide tra amici sui campetti di scuole e oratori.

Il funerale si svolgerà mercoledì alle 11,30 nella chiesa del Billiemme, mentre il rosario verrà recitato martedì alle 17 nella camera ardente dell'ospedale Sant'Andrea.