"Lavoratori Livanova, da operaio so cosa state provando: sarò al vostro fianco"

L'annuncio degli 83 licenziamenti da parte di Livanova impone una risposta dura e corale da parte delle istituzioni e dei sindacati contro l'azienda. Tutti quanti noi dobbiamo esprimere massima vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori e individuare, ognuno per il proprio ruolo e responsabilità, il modo più efficace per lottare contro l'indebolimento del più importante polo industriale della zona, peraltro già colpito dai 45 esodi decisi da Microport, altra società localizzata a Saluggia.

Per questo motivo, non appena ho saputo del consiglio comunale aperto, che il sindaco di Saluggia ha opportunamente convocato, ho deciso di andarci. Come cittadino e lavoratore, ma anche come uomo delle istituzioni. Certo, non potevo rappresentare ufficialmente i due enti di cui faccio parte, poiché sono consigliere di minoranza a Trino, mentre in Provincia mi occupo di temi diversi da quelli economici e del lavoro.