Due feriti nello scontro tra una Punto e un'auto della Stradale

Incidente, intorno alle 8 di giovedì mattina, sulla Sp 299 della Valsesia dove, all'altezza di Roccapietra, si sono scontrate una Punto condotta da una giovane e un'auto della Polizia Stradale. Nell'incidente, che ha comportato la chiusura della strada, è rimasta coinvolta marginalmente anche una terza vettura.

La conducente della Punto e l'agente al volante dell'autopattuglia sono rimasti feriti e sono stati trasporti al Dea dell'ospedale di Borgosesia dai mezzi del 118.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra del distaccamento di Varallo Sesia dei Vigili del Fuoco che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi e del tratto stradale e dei primi soccorsi ai feriti. La Sp 299 è stata momentaneamente chiusa al traffico per i rilievi del caso.