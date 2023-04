Protezione civile: 120 volontari all'esercitazione di Rozzo - FOTO

LiIspettore provinciale del Corpo AIB Piemonte Corrado Busnelli e la presidente della Cri di Borgosesia, Daniela Denicola, sono concordi nel definire ottimo il risultato dell’esercitazione che ha visto in campo un totale di 120 volontari appartenenti alle squadre Aib della Provincia di Vercelli e al Comitato di Borgosesia della Croce Rossa Italiana, supportati dai tecnici del Comune di Borgosesia.

L’esercitazione si è svolta nella zona di frazione Rozzo, a Borgosesia: «Tutto è andato come previsto – dice l’Ispettore Busnelli – sono stati centrati tutti gli obiettivi e i volontari hanno avuto modo di “ripassare” tutte le modalità operative da osservare in caso di emergenza. Ottima è stata la collaborazione con la Cri – sottolinea ancora Corrado Busnelli – i volontari ci hanno assistito nelle simulazioni d’infortunio ai nostri operatori e hanno fornito nozioni di base per fronteggiare le emergenze. Ringrazio il Comune, che ha messo a disposizione il responsabile dell’Ufficio Tecnico, Marco Defabiani, e il comandante della Polizia Municipale, Ruggero Barberis Negra, il cui supporto tecnico è stato prezioso. Erano presenti, e li ringrazio, anche gli amministratori del territorio: il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, con l’assessore Marco Buonamici, oltre al sindaco di Quarona e presidente dell’Unione Montana Valsesia, Francesco Pietrasanta e al vicesindaco di Varallo, Eraldo Botta».

Alle parole di Busnelli fa eco la presidente del Comitato Croce Rossa di Borgosesia, Daniela Denicola: «Anche in questa occasione si è evidenziata la proficua sinergia tra i volontari Cri e quelli dell’Aib – dice – che in ogni occasione riescono a collaborare in modo efficace e a portare a termine gli obiettivi prefissati. In questo caso, l’azione dei volontari della Croce Rossa ha riguardato tre aree: l’area dell’emergenza, con gli interventi sugli infortuni simulati; quella sanitaria, con l’allestimento di una tenda dove offrire primo soccorso alla popolazione in caso di eventi come quello ipotizzato in quest’esercitazione, prima dell’arrivo di mezzi di soccorso avanzato, ed infine l’area sociale, con l’approvvigionamento e la somministrazione dei viveri e il supporto alle persone coinvolte dall’evento avverso».

Particolarmente interessante è stato l’intervento dell’elicottero, che viene attivato dalla Regione Piemonte in caso di incendi boschivi: «L’arrivo dell’elicottero ha colto di sorpresa tutti i volontari – spiega Busnelli – che erano ovviamente all’oscuro delle modalità di svolgimento dell’esercitazione. Il pilota si è messo prima a disposizione per rispondere alle domande dei soccorritori; quindi, ha simulato lo spegnimento di un incendio con l’ausilio di una benna della capacità di mille litri, che pescava in vasche allestite ad hoc dai volontari nell’area dell’esercitazione. Tutto è andato molto bene, anche grazie alla presenza in loco del mezzo Uca del Corpo AIB del Piemonte, fondamentale per la gestione della parte di organizzazione e comunicazione».

Soddisfazione per le modalità con cui il tutto si è svolto viene espressa dal sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio: «E’ stato emozionante vedere tanti volontari all’opera: è incredibile la sensazione di sicurezza che si percepisce nel vedere come tutto sia perfettamente organizzato – dice il primo cittadino – nulla lasciato al caso, ognuno sa esattamente cosa deve fare e quando deve farlo. Fantastica la sinergia tra Aib e Cri un vero lavoro di squadra a tutela dei cittadini e del territorio, per il quale non possiamo che essere grati. Un ringraziamento dunque ai responsabili, Daniela Denicola e Corrado Busnelli, e a tutte le donne e gli uomini che offrono il loro tempo e la loro abilità a difesa di tutti noi».