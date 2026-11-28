Prendono il via lunedì 30 novembre i primi interventi di sistemazione delle pavimentazioni stradali in sasso di Borgosesia. Su tutti i tratti interessati dai lavori sarà vietato il traffico veicolare, tranne che per i mezzi di soccorso. Il Comune informa che, lunedì, per consentire gli interventi, saranno adottate le seguenti modifiche al traffico.

Dalle 8,30 alle 12: chiusura al transito di via Cairoli dal civico 1 al civico 67, con l'esclusione dei mezzi di soccorso. I residenti potranno raggiungere le proprie abitazioni e proseguire poi in senso contrario (prestando la massima attenzione) verso via Prev. Bocciolone. I mzzi provenienti da piazza Parrocchiale dovranno svoltare obbligatoriamente su via Prev. Bocciolone.

Dalle 10 alle 15, chiusura al transito di via G. Ferrari dal civico 27 al civico 47, sempre con l'esclusione dei mezzi di soccorso. Chi arriva da via Giordano dovrà proseguire in direzione di via dott. Ferro e di via Manifatture, per poi rientrare su via Ferrari e dirigersi verso il centro percorrendo via Borgofranco. Anche in questo caso i residenti dei civici dal 27 ale 47 potranno accedere da via Borgofranco e percorrere poi in senso contrario il tratto interessato dai lavori.

Dalle 14 di lunedì alle 9 di mercoledì 2 dicembre divieto di sosta in piazza Mazzini dal civico 1 al 13 , cioè nella fila di parcheggi che va dalla BPN alla drogheria Remogna.

«Abbiamo fatto in modo di concentrare gli interventi in fasce orarie ristrette, per dare il minor disagio possibile sia ai cittadini che ai commercianti – spiega Paolo Urban, assessore alla Viabilità - i lavori vengono eseguiti dalla ditta Uglietti Porfidi s.n.c. di Cerano, che al termine di ogni singolo intervento provvederà a posare piastre metalliche carrabili: consentiranno la maturazione dei materiali mantenendo il regolare transito dei veicoli. A nome di tutta l’amministrazione – conclude Urban - ringrazio fin d'ora cittadini, residenti e commercianti per la collaborazione: vi chiediamo un po’ di pazienza nei prossimi giorni, nella consapevolezza che questi lavori contribuiranno a rendere più sicure e curate le strade e le piazze del nostro centro storico».