Borgosesia, il Centro per l'Impiego trasloca al vecchio ospedale

Borgosesia recupera spazi nel vecchio ospedale degli Infermi e, da lunedì, apre l’Ufficio per l’Impiego nei locali di piazzale Lora.

«Un nuovo importante tassello nel percorso di recupero e valorizzazione di un fabbricato che per anni è rimasto completamente abbandonato e che oggi è tornato a vivere, diventando un importante polo di servizi per il territorio, con la presenza di Agenzia delle Entrate, Inps e ora anche del Centro per l’Impiego - dice il sindaco, Fabrizio Bonaccio -. Il nuovo ufficio trova spazio al primo piano dello stabile, con una superficie complessiva di 380 metri quadri, interamente ristrutturati e dotati di ambienti moderni e funzionali, adeguati alle crescenti esigenze di spazio e di servizio».

Finanziato con fondi Pnrr, il progetto è stato sostenuto dalla Provincia e dalla Regione, nel quadro delle attività di potenziamento dei Centri per l'Impiego.

«Per chi ha vissuto e conosciuto il nostro vecchio ospedale, entrare in questi locali sarà anche un bellissimo tuffo nel passato: dalla targa che riporta i nomi dei primi donatori che contribuirono alla costruzione del nosocomio, fino alla splendida grande scala che conduce ai piani superiori. Un patrimonio di storia e memoria che continua a vivere - conclude Bonaccio -. Recuperare luoghi della nostra storia, restituirli alla comunità e portarvi nuovi servizi significa costruire il futuro senza dimenticare il passato».