Borgosesia, in servizio tre nuovi agenti di Polizia locale

Hanno preso servizio giovedì i tre agenti della Polizia Municipale di Borgosesia che hanno vinto il concorso indetto nei mesi scorsi dal Comune, collocandosi ai primi tre posti della graduatoria. Si tratta di Anna Maria Russo, Giorgia Greco e Luca Aghittino: tutti e tre hanno superato il concorso, al quale si sono iscritti ben 42 candidati provenienti da tutta Italia.

Russo arriva da Bari ed è laureata in Giurisprudenza; laureanda in Giurisprudenza anche la borgosesiana Giorgia Greco, mentre Luca Aghittino arriva dalla provincia di Torino e sta frequentando un corso di Laurea Triennale in Materie Giuridiche: tutti e tre, dunque, hanno potuto mettere a frutto le proprie competenze per distinguersi nelle prove scritte ed orali, inerenti al Diritto Amministrativo e al Codice della Strada.

Grazie a questi tre nuovi ingressi, il corpo di Polizia Municipale guidato dal comandante Massimiliano Ciceri può ora contare su 6 agenti oltre al comandante, e potrà incrementare la propria presenza sul territorio, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. I tre nuovi Agenti, accompagnati dal comandante Ciceri, sono stati ricevuti nell’Ufficio del sindaco, e il primo cittadino ha voluto rivolgere loro l’augurio di un soddisfacente e proficuo servizio:

«Sono molto felice di accogliervi nella nostra città – ha detto Fabrizio Bonaccio – dove il vostro ruolo sarà molto importante: sarete volti che la gente conosce, punti di riferimento per la comunità, che vi chiederà di essere al suo fianco in tante situazioni. Sarete coloro che vigileranno sull’uscita dalle scuole dei nostri bambini, che controlleranno affinché il traffico sia regolare e rispettoso delle regole del Codice della Strada e – ha aggiunto – che interverranno in una situazione difficile. I tutti i casi, ricordatevi che indossate una divisa che è simbolo di rigore, rispetto, vicinanza: sono certo che saprete onorarla con dedizione e professionalità. Benvenuti a Borgosesia, agenti Anna, Giorgia e Alessandro».

