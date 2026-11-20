L'avviso, diffuso tramite i canali istituzionali, informava «la gentile utenza che, nell’intera giornata di venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil, si potrebbero riscontrare disagi sulle normali attività dei servizi offerti dall’azienda, nonché sull’apertura degli uffici e del Centro di Raccolta». Ma forse l'adesione di una decina di dipendenti Seso, quasi un terzo della forza lavoro, allo sciopero nazionale qualche sorpresa l'ha creata. Alimentando anche qualche gossip su possibili motivazioni maggiormente locali per un'adesione così rilevante alla giornata di astensione.
Da domani, intanto, i servizi torneranno alla normalità, risarcendo i borgosesiani di qualche disagio aggiuntivo patito venerdì.