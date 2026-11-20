L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Sant'Antonio Abate" di Trino informa che nella giornata del 18 novembre, Francesco Di Natale ha comunicato la decisione di dimettersi dall’incarico di presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione.

Nella sua comunicazione formale Di Natale ha precisato che la decisione è riconducibile a motivazioni di carattere strettamente personale, che non gli consentono più di garantire la piena e costante dedizione richiesta dallo svolgimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, il direttore e tutto il personale dell’Azienda desiderano esprimere a Francesco Di Natale il più sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità profusi durante il suo mandato.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica sotto la guida del vicepresidente Barbara Leone e che l’attività dell’Azienda prosegue regolarmente, garantendo la consueta cura agli ospiti e la continuità di tutti i servizi, mentre si avviano i passaggi previsti per il rinnovo della Presidenza.