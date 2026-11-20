L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Sant'Antonio Abate" di Trino informa che nella giornata del 18 novembre, Francesco Di Natale ha comunicato la decisione di dimettersi dall’incarico di presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione.
Nella sua comunicazione formale Di Natale ha precisato che la decisione è riconducibile a motivazioni di carattere strettamente personale, che non gli consentono più di garantire la piena e costante dedizione richiesta dallo svolgimento dell'incarico.
Il Consiglio di Amministrazione, il direttore e tutto il personale dell’Azienda desiderano esprimere a Francesco Di Natale il più sentito ringraziamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità profusi durante il suo mandato.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica sotto la guida del vicepresidente Barbara Leone e che l’attività dell’Azienda prosegue regolarmente, garantendo la consueta cura agli ospiti e la continuità di tutti i servizi, mentre si avviano i passaggi previsti per il rinnovo della Presidenza.
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Trino | 20 novembre 2026, 08:38
Trino, si dimette il presidente della casa di riposo
Il consiglio andrà avanti con la guida della vice
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Sant'Antonio Abate" di Trino informa che nella giornata del 18 novembre, Francesco Di Natale ha comunicato la decisione di dimettersi dall’incarico di presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione.