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Trino | 03 novembre 2026, 07:42

Falso allarme bomba a Trino

Anche l'istituto comprensivo finisce nel mirino di un attacco che ha coinvolto varie scuole in Italia

Falso allarme bomba a Trino

Un mail con un (falso) allarme bomba ha creato momenti di preoccupazione e disagi all'istituto comprensivo di Trino.
«L'allarme - spiega il sindaco Daniele Pane - è scattato nella mattina di lunedì e, oltre al nostro istituto comprensivo, ha coinvolto numerose altre scuole sul territorio nazionale. Si è trattato di un falso allarme ma,  in conformità alle procedure, la dirigente scolastica ha attivato tempestivamente il protocollo di emergenza e ha informato i Carabinieri della Stazione di Trino, subito intervenuti per un sopralluogo. D’intesa con le forze dell’ordine si è disposta, a titolo precauzionale, l’uscita anticipata degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Le successive verifiche dei Carabinieri hanno confermato l’assenza di qualsiasi pericolo».

Ringraziando dirigente e genitori per la gestione della situazione, Pane assicura che l'allarme è completamente rientrato e che martedì i ragazzi potranno tornare a scuola in tutta sicurezza.

«Ringrazio la dirigente scolastica, che ha gestito la situazione con sangue freddo e delicatezza permettendo a tutti voi di arrivare in tempo a prendere i ragazzi, il personale scolastico e i Carabinieri per la loro prontezza», conclude il sindaco.

redaz

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