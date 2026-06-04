Coldiretti: dopo la paura, si contano i danni

Dopo la paura si contano i danni. E ce ne sono di ingenti. Ancora una volta il maltempo ha colpito i nostri territori provocando danni in alcune località del Vercellese.

Nel pomeriggio di martedì 2 giugno si è riscontrata una violentissima grandinata che ha devastato molte risaie, campi di mais, grano ed orzo nelle zone di Trino, Palazzolo, Fontanetto Po e Crescentino. Centinaia di giornate di riso e di mais dovranno essere, con ogni probabilità, riseminate, mentre, dopo le prime valutazioni, sulle colture come grano e orzo le stime dei danni sono superiori all’80%.

«I cambiamenti climatici e i periodi di siccità che si alternano ad abbondanti precipitazioni mettono a rischio l’agricoltura del territorio – evidenziano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Roberto Guerrini e il direttore Domenico Pautasso – La tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, rischiano di mettere in ginocchio il lavoro dei produttori. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione degli associati per le segnalazioni dei danni da inviare ai Comuni entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento e per ogni altra necessità».