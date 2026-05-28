Le aziende stanno investendo sempre di più nella digitalizzazione della logistica

Negli ultimi anni la logistica è diventata uno dei temi più strategici per le imprese italiane. Questo cambiamento riguarda da vicino anche il territorio vercellese, dove aziende agricole, attività legate all’agroalimentare, imprese manifatturiere e trasportatori si trovano ogni giorno a confrontarsi con costi crescenti, tempi di consegna più serrati e una gestione operativa sempre più complessa.

Se fino a qualche anno fa la digitalizzazione della logistica veniva percepita come un investimento destinato quasi esclusivamente alle grandi aziende, oggi la situazione è decisamente diversa. Difatti, sempre più piccole e medie imprese stanno introducendo software gestionali, strumenti di monitoraggio e sistemi di pianificazione in grado di migliorare concretamente l’organizzazione del lavoro quotidiano. Il motivo è semplice: ottimizzare trasporti e spostamenti significa ridurre sprechi, consumi e tempi morti. In una fase economica in cui il costo del carburante continua a incidere pesantemente sui bilanci aziendali, anche dei piccoli miglioramenti operativi possono avere un impatto significativo.

Nel Vercellese il tema è particolarmente sentito. La provincia occupa infatti una posizione strategica all’interno dei collegamenti logistici del Nord Italia e ospita numerose aziende che lavorano con movimentazione merci, distribuzione e consegne su scala regionale e nazionale. Questi sono settori diversi tra loro, ma sono tutti accomunati dalla necessità di rendere più efficiente la gestione dei mezzi.

In questo scenario sta crescendo rapidamente l’utilizzo della telematica applicata ai veicoli commerciali. Sempre più aziende scelgono infatti di implementare nei mezzi degli strumenti digitali capaci di monitorare consumi, tragitti, soste e manutenzione dei mezzi. Il tutto con l’obiettivo di migliorare la produttività e limitare i costi operativi. Questi sistemi dedicati alla gestione delle flotte e al tracciamento dei veicoli, come quelli proposti su Radius (https://www.radius.com/it-it/), consentono di avere dati più precisi sull’attività quotidiana dei mezzi e di intervenire rapidamente in caso di anomalie o ritardi. Grazie a essi si possono ridurre i tragitti inutili, si può programmare adeguatamente la manutenzione preventiva e gestire meglio le consegne. Per molte imprese questo si traduce nella concreta possibilità di riuscire a lavorare in modo più sostenibile e competitivo.

Accanto all’efficienza operativa cresce altresì l’attenzione verso la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale. La telematica può aiutare anche in questo. Tuttavia, diverse aziende stanno anche iniziando a valutare l’acquisto o il noleggio di mezzi a basse emissioni o ibridi, soprattutto per le consegne urbane e i tragitti brevi. Questa transizione può richiedere investimenti importanti, soprattutto nel caso dell’acquisto, ma che appare sempre più inevitabile anche per le realtà della nostra provincia e di molti altri territori italiani.

C’è da dire inoltre che, secondo gli analisti dell’Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Milano, il settore logistico italiano sta attraversando una fase di trasformazione profonda, trainata in particolare dall’uso crescente dell'intelligenza artificiale. Quest’ultima si aggiunge dunque tra gli investimenti principali che stanno consentendo alle aziende di diventare ancora più efficienti e competitive.

La sensazione è quindi quella che anche nei territori di provincia la logistica stia smettendo di essere considerata un semplice costo operativo. Sempre più imprese la vedono come una leva strategica per migliorare competitività, organizzazione e capacità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione, motivo per cui gli investimenti aumentano e a pari passo cambiano le modalità operative. I vantaggi sono molti, così come anche le sfide da affrontare, ma di certo nel lungo periodo i benefici diventeranno ancora più concreti.













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